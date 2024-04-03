Promosyon ve ikramiye alamıyorlar! Emeklinin şikayetleri arttı, SGK uzmanı bankaları uyardı

03 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:04

Yüz binlerce özel sandık emeklisi pek çok ödeme ve avantajdan faydalanamıyor. Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların kurdukları birliklere bağlı özel sandıklardan emekli olanlardan şikayetler yağıyor. Seslerini ne bankalara ne de bağlı bulundukları sandıklara duyuramıyorlar.

“BANKALARIN YAPTIĞI HUKUKSUZLUKTUR”

Emekliye ödenen promosyon ve ikramiye tutarlarından yararlanamayan emeklilere ödemelerin yapılması gerektiğini dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bankaların promosyon ödemesinde ‘hukuksuzluk’ yaptığını dikkat çekti. İsa Karakaş, özel sandıkların SSK emeklisini emsal almak zorunda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Banka sandıkları, ticaret ve sanayi odaları gibi sandıklar var. Bu sandıklar özel sandık değildir. Bunlar bireysel emeklilik, hayat sigortası değildir. Bunlar 506 Sayılı Yasada yer alan geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş sandıklardır. Yanlış uygulama yapılıyor. Yasa gereği SSK’lılara verilen hakların altında olmaması gerekiyor. Dolayısıyla banka sandıkları olsun, TOBB sandıkları olsun Sosyal Güvenlik kanununa istinaden geçici 20. Maddeye göre kurulan sandıklar için söylüyorum, bununla ilgili birebir madde bulmasanız bile, SSK’lıları emsal almak zorundasınız. Çok sayıda şikayetler geliyor. Özel bankalar çok yüksek oranda diğerlerine promosyon veriyor, ama kendi sandığından emekli olanlara ‘sıfır’ promosyon veriyor. Bankalar o sandık emeklilerinin sorularına bile cevap vermiyor, emekli geri dönüş alamıyor. Bu hukuksuz bir olaydır. O sandıklar SSK sigortalılarını emsal almak zorundadır.”

"ÖZEL SANDIK İÇİN DE SSK EMEKLİSİ EMSAL ALINMALIDIR"

Bankaların emekli promosyonu ödemesinde özel sandıkları ayrı tutmasının bir yatırımının olmadığını dile getiren İsa Karakaş, “Maalesef yaptırımı yok. Yaptırımı olmadığı için bu şekilde hareket ediyorlar. Bunun etik boyutu var. Bankalar SSK ve Bağkur emeklileri için promosyon yarışına giriyor ama, kendi sandığından emekli olana promosyonu çok görüyorsun. Bu çok ahlaki değil. İkinci bir husus da şu: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. SSK emeklisi ikramiyesini alıyor, Bağkur emeklileri ikramiyesini alıyor. Emekli Sandığı emeklileri alıyor. Dul ve yetimler ile iş kazası emeklileri hatta şehit, gazi malulleri de alıyor. Ama bu sandıktakilere ikramiye verilmiyor. Banka sandıkları, ticaret, sanayi odaları, TOBB sandıklarından emekli olanlara aynı SSK emeklisine verdiği ikramiyeleri vermek zorundadır. Çünkü SSK sigortalılarını emsal almak zorundadır. Dolayısıyla yüz binlerce kişinin bu konuda talebi bulunuyor.” dedi.