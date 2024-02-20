Promosyonu beğenmeyen kaçıyor! Maaş taşıma arttı, emekli bankaların yolunu tutuyor

20 Şubat 2024 12:24 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 12:29

Tüm emeklilerin maaş zam oranlarının ilk 6 aylık artışının eşitlenmesinin ardından hükümetten bir de bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarına ilişkin ikramiye tutarının 3 bin liraya yükseltilmesiyle birlikte bankalar promosyonda yeni düzenleme yapmaya başladı.

Rekor emekli promosyonları yakalamak, bankalardan yüksek ödeme almak için emekliler süresi dolmasa bile banka banka dolaşmaya başladı. Emekliler promosyonda ödemeleri iade edip yeni promosyon için anlaşmaya oturmak için bankaların yolunu tuttu.

Promosyonunu beğenmeyen en yüksek ödemeyi almak için kalan parayı verip sözleşmesini iptal ediyor.

“EMEKLİ YÜKSEK PROMOSYON ALABİLECEĞİ BANKAYA GEÇEBİLİR”

Ekonomist Muhammet Bayram, TV100 yayınında promosyon ile ilgili soruları yanıtladı. Muhammet Bayram, her emekli maaşı arttığında promosyonun gündeme geldiğini şimdiden emekli promosyonları için hareketliliğin başladığını dikkat çekti. Bayram yüksek promosyon alabilmenin yolunu da anlattı.

Bayram, “Emekli ikramiyesi arttı. Ramazan Bayramı’nda 3 bin lira yeterli görülebilir ama Kurban Bayramı öncesi bir kere daha artırılabilir. Emekli maaşı birincil gündemdir diye düşünüyorum, her emekli maaşı gündem olduğunda promosyon artışı gündeme geliyor. Emeklilerimiz bankadan bankaya dolaşıp cevabını bulmalı, eğer istiyorsa daha yüksek promosyon alabileceği bir bankaya geçebilir.” dedi.

Bankalar mevduat toplama yarışında. Şimdi bankalar tarihinde ilk defa vermiş olduğu krediler toplamış olduğu paralardan daha az. Bankalar aslında karını dağıtmak istiyor diyebiliriz. Bu promosyonlar da onun için yani burada sadece emekliler üzerinden değil kurumlar üzerinden de anlaşmalar yapıp promosyon dağıtıyor. Emeklilere tavsiyemiz şudur: 3 yıllık sözleşmelerimiz var. Emekliler şubelerden bir fiyat alıp, “ben eğer promosyonu bozarsam ne kadar veririm”in cevabını bulabilir. Eğer isterse almış olduğu parayı iade edip promosyon aldığı bankayı değiştirebilir." diye konuştu.

“İKRAMİYE DE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DA ARTABİLİR”

3 bin lira emekli ikramiyesinde Kurban Bayramı öncesinde yeni bir artışında daha gündeme gelebileceğini belirten Bayram, “İkramiyede Kurban Bayramı öncesi artış olabileceğini düşünüyorum. Hatta en düşük emekli aylığında da bir artış olabileceğini bekliyorum. Hatta en düşük emekli maaşının siyasilerin seçim için gittikleri yerlerde de birinci gündemdir diye düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 10 bin lira şu anda. Biraz daha arttırılmasını bekliyoruz.” dedi.

“ENFLASYON PİK YAPARSA ARTIŞ DA GELİR”

Bayram Ramazan Bayramı için 3 bin ikramiyenin yeterli gelebileceğini ancak Kurban Bayramı için yeterli olmayacağını dikkat çekerek, “Mayıs ayında derin bir enflasyon dönemine gireceğiz. Enflasyonun pik yapmasını bekliyoruz. Bunun etkileri haziranda devam edecektir. Haziranda Kurban Bayramı olacağından artış yapılacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

Emeklinin ikramiyeleri bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bayram takvimine göre de ikramiyelerin Ramazan için olanı 1-9 Nisan arasında, Kurban Bayramı için olan kısmı da 10-15 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON TUTARLARI

YAPI KREDİ

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

AKBANK

Akbank'ın emekli promosyonunun ise 12 bin 500 lira olduğu bildirildi. Kampanya detayları ise şu şekilde:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir."

FİBABANK

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

QNB FİNANSBANK

"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"

DENİZBANK

"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamada 8 bin liraya varan promosyon kampanyası şu ifadelerle duyuruldu:

"8.000 TL’ye varan promosyon ödemesi Maaşınıza 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı Emeklilik ve diğer ürünlerimizle ilgili Müşteri İletişim Merkezi hattımızdan 7/24 hizmet alma kolaylığı emekli maaşınızı, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden veya tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla bankamıza taşıyabilir ve sizlere özel sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz"

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

ALBARAKA

"29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir"

İŞ BANKASI

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bi' emekli olayım ilk iş hayallerimi gerçekleştireceğim diyenler emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyor, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.​ Siz de emekli maaşınızı İşCep'ten kolayca İş Bankası'na taşıyabilir, promosyon talebinde bulunabilirsiniz" denildi.

ING BANK

ING Bank tarafından yapılan açıklamada emeklilere 15 bin lira promosyon kampanyası duyuruldu.

"SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler."

TÜRKİYE FİNANS

"15.000 TL’ye varan emekli promosyon ve ödül fırsatından yararlanmak için öncelikle emekli maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız ve maaşınızı 36 ay boyunca bankamızdan alma taahhüdü vermeniz gerekir. Bu işlem size koşulsuz olarak 5.000 TL’ye varan banka promosyonu kazandırır."

"İki adet Otomatik Ödeme Talimatı vererek 6.500 TL’ye kadar, Yedek Hesap başvurusu yaparak 1.000 TL’ye kadar ek promosyon kazanabilirsiniz. Promosyonlara ek olarak bankamıza getirdiğiniz her bir emekli yakınınız için 250 TL, toplam 2.500 TL nakit ödülden yararlanabilirsiniz"

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada 8 bin 500 tl kampanyası vatandaşlara duyuruldu. "Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 29 Şubat 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın."