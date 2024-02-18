Putin, TürkAkım'a vurgu yaptı, 'En güvenilir Türkiye' dedi

18 Şubat 2024 16:13 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 16:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Avrupa ekonomisi ve TürkAkım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLDALAR

Rusya Devlet Başkanı Rossiya-1 kanalına verdiği mülakatta enerji alanındaki gelişmeleri değerlendirerek Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak sürecin bunun aksine geliştiğini anlatan Putin, "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı” dedi.

Putin açıklamaları şöyle devam etti:

AVRUPA'YA EK MALİYET

(Avrupa’daki) İmalat sanayi, ABD dahil, daha uygun koşulların oluşturduğu ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor.

Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor. Putin, Alman hükümetinin yürüttüğü mevcut politikayla kendi ekonomilerinin geleceğine devasa zararlar verdiğini ifade etti.

EN GÜVENİLİR ORTAK TÜRKİYE

Putin, Rusya’ya enerji sevkiyatını kısıtladığına dair suçlamalar yöneltildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor."

Putin, Avrupa’nın Rus gazı alıp almayacağına kendilerinin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "İhtiyaçları varsa alırlar, yoksa biz de onlarsız hallederiz." ifadesini kullandı.