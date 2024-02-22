Ramazan zammı asgari ücretlinin belini büktü! Cepler boş raflar dolu kaldı

22 Şubat 2024 15:05 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 15:10

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından market fiyatlarındaki değişiklik gözle görülür boyutta. Bir de yaklaşan Ramazan ayı fırsatçılara yaradı. Her markette aynı ürünü farklı fiyata satan fırsatçılar için artık milyonlarca bilinçli tüketici var. Fırsatçıların önüne geçmek için Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya konuştu. Vatandaşları "Emekli aylığına zam yapıldı yeter ya daha emekli aylığına almadan asgari ücretlinin cebine maaşa girmeden zam yaptınız insaf." sözleriyle uyardı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNE MAAŞ GİRMEDEN ZAM YAPILDI

Enflasyon ve asgari ücret zammı nedeniyle artan fiyatlar gıda fiyatlarında da kendini gösterince dar gelirli ve orta halli tüketicilerin bütçelerinin sarsıldığını ifade eden Ağaoğlu, “Bu noktada Ramazan ayı fırsatçılarına herkes dikkat etsin. Ramazan fırsatçılarına da sesleniyorum etiketleri değiştirmeden iyi düşünün. Ticaret Bakanlığı bünyesinde haksız fiyat değerlendirme kurulu karşınızda da milyonlarca bilinçli tüketici var artık.” dedi.

Ağaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yaklaşan Ramazan ayında etiketlerle oynanmaya başlandı. Daha şimdiden raflardaki hatta depodaki ürünlere zam yapanlar var. Örneğin aynı marka 1 kg pirinç, bir yerde 80 liraya satılırken bir yerde 50 liraya bir yerde 100 liraya satılabiliyor. Bu durumla karşılaşan tüketicilere tavsiyem mutlaka ellerindeki cep telefonları fotoğraf çekiliyor, video çekiyor, çeksinler Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna internetten şikayet etsinler, internet arama motoruna yazın haksız fiyat değerlendirme kurulu diye hemen geliyor.”

"Bu kadar kolay çünkü peynir fiyatları, zeytin fiyatları, bakliyat fiyatları, sıvı yağ, tereyağı aklınıza ne geliyorsa gıdayla ilgili sebze meyve de dahil. Fiyatlar son haftalarda oldukça arttı. Buna gerekçe olarak da eskiden dolar derlerdi, petrol derlerdi bunlar yok ama ne var asgari ücret yükseldi. Emekli aylığına zam yapıldı yeter ya daha emekli aylığına almadan asgari ücretlinin cebine maaşa girmeden zam yaptınız insaf. Bu nedenle tüketici en büyük gücünü kullansın. Onları şikayet etsin ve onların pahalı ürünlerini almayarak en büyük cezayı versin."

''17 BİN LİRA MAAŞLA EV GEÇİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Enflasyon, pandemi ve savaş süreçlerine değinen Ağaoğlu, bütün dünyada enflasyonun arttığını ancak Türkiye genelinde dünyaya göre daha çok arttığını vurguladı.

Enflasyon belasının altından dayanışmayla kalkılabileceğini ifade eden Ağaoğlu, fırsatçılara seslenerek “Unutmayalım 17.000 TL maaştan ev geçindirmek isteyen insanlarımız var” dedi.

''80 GÜN BOYUNCA FİYATLAR SABİT''

“Ramazan ayında da fiyatları yükseltenler var ama şunu belirteyim, ünlü bir bakliyat firması yerli sanayicimiz 80 gün boyunca fiyatları sabitlediğini ilan etti, diğerlerini de buna katılması lazım. Evet, ülke olarak biz."