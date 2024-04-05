Ramazan Bayramı’nda yabancı turistin tercihi İstanbul oldu! Oteller doldu

05 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:09

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatil planları da yapıldı. Günler öncesinden biletleri alan vatandaşlar soluğu otogarlarda ve havalimanlarında aldı. İstanbul 9 günlük tatilde boş kalmayacak. Bayram için Orta Doğu ülkelerinden İstanbul’a yoğun talep var.

YABANCI TURİSTİN İSTANBUL İLGİSİ ARTTI

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla İstanbul’dan farklı illere tatil için gidenlerin sayısı artsa da turistlerin İstanbul’a ilgisi azalmıyor. Ramazan Bayramı’nda özellikle Orta Doğu ülkelerinden İstanbul’a gelen turist sayısında artış yaşanıyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bayram tatili, yerli ve yabancı turistlerin şehri ziyaret etme isteğini artırdı. İstanbul'un tarihi mekanları, alışveriş olanakları ve eşsiz manzaraları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için birçok turistin tercihi haline geldi.

‘‘TURİZM SEZONU RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE BAŞLIYOR’’

İstanbul’da Otel Yöneticisi Ali Büyükkirişçi, İstanbul’un Ramazan Bayramı dolayısıyla ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Otellerde doluluk oranlarının yüzde 60 seviyelerine ulaştığını aktaran Büyükkirişçi, ‘‘Turizm sezonu bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte başlıyor’’ dedi.

İstanbul kültürel ve tarihi olarak dünyanın en değerli destinasyonlarından bir tanesi konumunda olduğuna dikkat çeken Büyükkirişçi, ‘‘Ramazan Bayramı vesilesiyle İstanbul’u ziyaret eden gruplar mevcut. Sağlık turizmi sezonu da şu anda başladı. Geçmiş dönemlere göre biraz durgunluk var ama önümüzdeki günlerde daha da hareketlenecektir’’ diye konuştu.

‘ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK’’

Büyükkirişçi, ‘‘İstanbullular bayramda aile ziyareti gibi nedenlerle farklı illere gidebiliyorlar. İstanbul’da kalanlar için bu bir fırsat. Trafik, kalabalık gibi etkenler olmadığında kalanlar bu durumu bir fırsata çeviriyor. Turistler de bu dönemde İstanbul’un tadını çıkarıyor. Ramazan Bayramı olmasından dolayı Orta Doğu ülkelerinden daha çok Arap turistler bu dönemde İstanbul tatilini tercih ediyor. İstanbul bayramda da boş kalmayacak gibi görünüyor. Ramazan Bayramı ile birlikte turizm sezonu hareketlenmeye başladı’’ ifadelerini kullandı.

Otellerde doluluk oranlarının arttığını belirten Büyükkirişçi, ‘‘Şu anda otellerde rezervasyonlar yaklaşık yüzde 50-60 bandına ulaşmış durumda. Kahvaltı dahil gecelik konaklama fiyatları 70 euro ile 150 euro arasında değişiyor. Bu rakamın altında ve üstünde rakamlar da mevcut. Turizm paydaşlarımız ile daha fazla çalışarak daha iyi tanıtım yaparak İstanbul’u daha iyi noktalara taşımalıyız’’ şeklinde konuştu.