Ramazan kolisinin yerini hediye çeki aldı! İşte market arabalarında en çok tercih edilen ürünler

05 Mart 2024 14:34 - Güncelleme : 05 Mart 2024 14:51

Ramazan ayı geldi, çattı. 11 Ayın Sultanı Ramazan için milyonlar hazırlıklarına başladı. Çarşıda, pazarda ve marketler şimdiden Ramazan havasına girdi. İndirimler, Ramazan’a özgü lezzetler, erzak kolileri raflarda yerini alırken, işverenler başta olmak üzere pek çok hayırsever de şimdiden bu aya özgü hediyeliklerini ve yardımlarını da tamamlamaya çalışıyor.

YARDIMLARDA BU YIL ERZAK KOLİSİNİN YERİNİ HEDİYE ÇEKİ ALDI!

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Ramazan ayı hazırlık sürecine yönelik satışları değerlendirerek, market arabalarında en çok tercih edilen ürünleri sıraladı.

Ramazan öncesi alışverişlerde temel gıda ürünlerinde, özellikle sebze ile şarküteri ürünlerinde artış yaşandığını belirten Düzgün; "Koli satışları önceki yıllara kıyasla düşse de önemli bir yardım kaynağı. Ramazan kolisinin yerini hediye kartı aldı. Geçen yıla kıyasla yüzde 40 Ramazan kolisi, yüzde 60 hediye kartı satıldı" dedi.

"FİYAT İSTİKRARINI KORUMALIYIZ"

Vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmeleri için fiyat istikrarına büyük önem verdiklerini, üreticiler ve tedarikçilerle fiyat istikrarı için görüşmeler yaptıklarını belirten Düzgün; "Yerel zincirler olarak bu mübarek ayın bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşayabilmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüteceğiz. Vatandaşlarımız Ramazan'a özgü ürünlere daha kolay erişebilmeleri için mağazalarımızda ve mağaza dışında farklı hazırlıklarımız olacak. Farklı bütçelere hitap eden kampanyalarla vatandaşlarımızın sofralarını bereketlendirmelerine yardımcı olacağız" dedi.

RAMAZAN KOLİSİNİN FİYATI 500-600 TL ARASINDA

Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan erzak kolisi satışlarında önceki yıllarda olduğu gibi düşüşün devam ettiğini belirten Düzgün, hala önemli bir yardım kaynağı olan erzak kolisini kurumsal şirketlerin tercih ettiğini söyledi. Vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri seçebilmelerine imkan tanıyan hediye kartlarının daha çok tercih edildiğini belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Bu yılki orana baktığımızda yerellerde yüzde 40 erzak kolisi, yüzde 60 hediye kartı tercih edildi. Erzak kolilerinde taban ve tavan fiyatları, içeriğine ve markaya göre değişiklik gösteriyor. 12 çeşit gıda ürününün yer aldığı kolinin fiyatı 500-600 TL arasında. Koli içerisinde pirinç, bulgur, ayçiçeği yağı, şeker, makarna, un, salça, çay gibi 10 kalem ürün bulunuyor" açıklamasını yaptı.

BU RAMAZAN KAHVALTILIK ÜRÜNLER REVAÇTA

11 Ayın Sultanı Ramazan'a yaklaşırken alışveriş eğilimlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Ömer Düzgün, Ramazan ayında kahvaltılık ürünlere, sebze-meyveye, bakliyatta artış yaşandığını söyledi.

İftar ve sahur sofralarında daha hafif yemek tercihi nedeniyle kahvaltılık ürünleri tercih ettiklerini belirten Düzgün, "Ramazan ayına sayılı günler kala yerel zincirlerde yapılan satışları incelediğimizde peynir, zeytin çeşitlerinin yanı sıra yumurta, bal ve kaymak ürünleri de en çok satanlar arasında yeraldı. Ramazan ayı süresince beyaz ve kırmızı et, bölgeye özgü tatlı ve pide satışlarında da artış bekliyoruz" dedi.

“İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ”

Ramazan döneminde ihtiyaç fazlası alışveriş yapılabildiğine dikkat çeken Ömer Düzgün şunları söyledi: "Alışveriş öncesi ihtiyaç listesi yapılması olası tekrar alımların önüne geçecektir. Diğer yandan iftar davetleri için hazırlanacak sofralarda daha mütevazi bir hazırlık yapılması, o günün gecesi veya ertesi gün için olası israfların önüne geçecektir. Yemek ve içecek israfının yanı sıra, yayımlanan rakamlara göre her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Ekmek ve pide alımlarını da hassasiyetle yapmalıyız. Gıda kaybı ve israfı insani boyutu bir yana, ekonomik boyutu da çok büyük rakamlara ulaşıyor."