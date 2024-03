Ramazan’da et fiyatlarının sabitlenmesi kararına destek! TÜDER uyardı: Son kullanma tarihi ve gramaja dikkat

06 Mart 2024 10:53 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:54

Yılbaşından bu yana ete gelen üst üste zamlar sonrasında fiyatlar katlanmıştı. Neredeyse her hafta ete yapılan zamlar gündeme otururken Ramazan öncesi zincir marketlerden et fiyatları ile ilgili önemli bir adım geldi. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

Et ve Süt Kurumu ile İstanbul PERDER arasında yapılan anlaşmaya Tüketiciler Derneği’nden (TÜDER) destek geldi. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, perakende sektörünün ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleme kararını olumlu bulduklarını bildirdi.

TARIM KREDİ MARKETLERDE FİYATLAR SABİT KALACAK

Küçük, yaptığı açıklamada, perakende sektörünün Ankara ve İstanbul'da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatını sabitleme kararı aldığını ifade etti.

Tarım Kredi'nin de kooperatif market satış noktalarında ramazan boyunca fiyatları sabitlediğini anımsatan Küçük, söz konusu kararları tüketici açısından olumlu değerlendirdiklerini aktardı.

“FİYAT DENETİMLERİ DEVAM ETMELİ”

Küçük, fiyatlar sabitlenirken bir yandan da satış noktalarına ilişkin denetimlerin sürmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle denetimlerin, gıda ürünlerinin güvenliği ve fiyat etiketlerine yoğunlaşması talebinde bulundu.

SON KULLANMA TARİHİ VE GRAMAJA DİKKAT!

Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihi ile gramaja özellikle dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Küçük, "Vatandaşlarımızı ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, farklı işletmelerde ürün ve fiyat mukayesesi yaparak, kişisel gelirlerine ve aile bütçelerine uygun alışveriş yapmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ET FİYATLARINI SABİTLEYEN ZİNCİR MARKETLERİN LİSTESİ

Hakmar,

Happy Center,

Kim Market,

Gökkuşağı Market,

Onur Market,

Biçen Market,

Mopaş Market,

Özkuruşlar Market,

Sarıyer Market,

Snowy Ulu Kardeşler,

Örnek Market,

Show Market,

Altun Market,

Anpa Gross,

Birmar,

Deniz Group,

Ecemar,

Şimşekler Market,

Birlik Gross,

Grup Gökkuşağı,

İklim Mağazacılık,

Kılıç Market,

Karabağ Market,

Nar Market,

Onur Hipermarketleri,

Irmaklar Market,

Rota Market,

Taş Kasap."