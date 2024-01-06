Refah payı için harekete geçildi: En düşük emekli aylığında iki formül masada!

06 Ocak 2024 07:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 07:46

Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.

Temmuz ayında 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının artırılması için de yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in gündemine gelecek.

Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi de yapılabileceği belirtiliyor.

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına karşın olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunması için hayata geçirilmiş bir uygulama olup maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniyor.

ZAM FARKI NEDEN OLUŞTU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar.

Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37.57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.

Temmuz ayında ise SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur ve memur emeklilerinin üzerinde olacak.

YAŞLILIK SİGORTASI GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorunda olduklarını belirterek, "Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek" dedi.

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nca "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında konuştu.

Asgari ücrete geçen yıl temmuz ayında yapılan ara zamda ve yıl sonunda belirlenen yeni asgari ücrette sosyal diyalog süreçlerini yürüttüklerini ifade eden Işıkhan, çalışanların satın alma gücünün korunması açısından asgari ücretin önemli olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını söyledi.