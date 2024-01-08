Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam! Emekli maaşlarında 3 formül masada, makas kapanacak mı?

08 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:55

Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zam yapılarak 17 bin 2 lira seviyesine çekildi. Milyonlarca emekli ise kendilerine yapılacak zam oranını merak ediyor. İşçi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki 12 puanlık farkın eşitlenmesi beklentiler arasında. Kabine Toplantısında emekliye zam formüllerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

2 BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Her iki Bakanlığın da emekli zamları için çalışma yaptığı öğrenildi.

12 PUANLIK FARK VAR

Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

• Asgari ücret zammı yüzde 49,11

• Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57

• Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

KABİNE TOPLANTISI’NDA MASAYA GELECEK

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı'nın gündemi:

• En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek

• Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek

• Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak

• Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 yılında kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde artış kaydeden SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi. Bu rakam şimdi yeniden artacak. En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 11-11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

• En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacak

• Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

• Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

• Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek