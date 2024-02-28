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28 Şubat 2024 08:33 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 08:37

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dövizle ödeme yasağı kalktı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Dövizle ödeme yasağı kalktı
Döviz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dövizle ödeme yasağı kalktı - 1. Resim

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise,

-Döviz cinsinden kıymetli evraklar
-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
-Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi şeklinde sıralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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