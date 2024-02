Restoranlarda 'ekonomik' dönem! Az çorba, yarım porsiyon yemek menüye girdi

25 Şubat 2024 09:47 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 09:48

Artan fiyatlarla müşteriler azalınca, restoranlar da yeni bir yöntem buldu. Gramaj düşürüldü, porsiyonlarla birlikte fiyat da azaldı. Bunlar da menüye ‘eko’ ön adıyla menüye girdi.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ, FİYAT DÜŞTÜ

NTV'ye konuşan Ankara Ticaret Odası Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, yarım porsiyonun menüde yer almaya başladığını dikkat çekerek, “Beyti, Alinazik, Adana, dönerde bu gibi ürünlerde yapılıyor. Bunlara menüde ‘eko döner’, ‘eko iskender’ gibi isimler vererek satmaya devam ediyorlar.” dedi.

AZ ÇORBA, YARIM PORSİYON MENÜYE GİRDİ

Restoranlarda ekonomik yemek dönemi başlarken, o ürünlerden biri de patlıcan kebabı. Bir porsiyonunda 2 şiş olan patlıcan kebabında tek şiş kullanılmaya başlandı. Fiyatlar yarı yarıya düştü.

Dönerde tam porsiyon 240 lirayken, ekonomik dönerde fiyat 130’a düşüyor. İskender, beyti kebap, et biftek 260 liradan, 140’a, kuzu şiş ise 300 liradan 160 liraya, Adana kebap da 190 liradan 100 liraya düşüyor.

PAKET ŞİPRAİŞTE DURUM FARKLI

Paket sipariş alan restoranlar ise başka bir tarife uyguluyor. Kap maliyeti, yanında ikramlar bu kez devreye giriyor. İşletmecileri ortak talebi artan et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması. Abdurrahman Işıksever, et zamlarınan dikkat çekerek “Et fiyatları artınca fiyatlar arttırılmak zorunda kalınıyor. Bir an önce et fiyatlarının kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu.