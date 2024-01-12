Riskler arttı, yatırımcı güvenli limana sığındı: Gram altın son bir ayın zirvesinde

12 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:12

ABD TÜFE verileri ve Ortadoğu’daki riskler artması güvenli liman alımlarını hızlandırdı. ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Kızıldeniz’deki gerilim piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gram altın yeni güne son bir ayın en yüksek seviyesinde başlarken, ons altın 2 bin 30 doların üzerindeki seyrine devam ediyor.

ABD TÜFE’Sİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Verilerin açıklanmasının ardında gözler Fed faiz kararlarına çevrildi. Fed, 31 Ocak 2024’te yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, son TÜFE rakamlarının faiz indirimi için muhtemelen çok erken olduğu anlamına geldiğini söylerken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, verilerin enflasyonun gidişatını netleştirmek için çok az şey yaptığını söyledi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Yemen’deki Husilerin ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD ve İngiliz savaş gemileri ve üslerine saldırılar düzenlemeye başlaması para ve altın piyasalarında dengeleri değiştirdi. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sadece petrol fiyatlarını değil, altın fiyatlarını da yükseltti.

GRAM ALTIN SON BİR AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor. Böylelikle gram altın son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

DOLAR 30 LİRANIN ÜZERİNDEKİ SEYRİNE DEVAM EDİYOR

Perşembe günü ilk kez 30 liranın üzerine çıkan dolar, artış eğilimine bugün de devam etti. Dolar endeksi ise 102 seviyelerin kaldı.Piyasalar Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı ihtimalini yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor.