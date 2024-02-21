Riyad ve Ankara arasında milyon dolarlık anlaşma!

21 Şubat 2024 15:10 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 15:14

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda 5 devlet okulunun rehabilite çalışmaları için yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

İMZALAR ATILDI

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye Cumhuriyeti ile 55 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu kredinin “Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi” kapsamında kullanılması hedefleniyor.

5 OKUL REHABİLİTE EDİLECEK

Anlaşma, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda imzalandı. Bu kapsamda kullanılacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip beş devlet okulunun rehabilite edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi de hedefler arasında yer alıyor.

AMAÇ KALİTELİ EĞİTİM

SFD finansmanlığında yürütülen proje, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun Türkiye ile olağan iş birliğini ilerletmesinde de yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Proje, öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu proje aynı zamanda “Kaliteli Eğitim” maddesi de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesini de destekliyor.

SFD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma, ulusların halkları için parlak bir gelecek inşa etmelerini sağlayan eğitim maddesinin küresel kalkınmada oynadığı hayati rolü de yansıtıyor. Eğitimin güçlendirilmesi, sosyal refahı ve ekonomik ilerlemeyi teşvik ederken, sürdürülebilir kalkınmanın ilerlemesi için önemli bir noktayı da temsil ediyor.

SFD oynadığı bu hayati rolün bilincinde olarak, Türkiye’deki eğitim sektörünü desteklemeye ve ülkenin dünya standartlarında bir eğitim sunma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

40 YILDA 300 MİLYON TL

SDF, son 40 yılda Türkiye'de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi değeri 300 milyon doların üzerinde olan dokuz kalkınma projesi ve programını finanse etti. SFD, ayrıca dünya çapında gelişmekte olan ülkeleri destekleme misyonunun bir parçası olarak, tüm ulusların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını sağlamayı hedefliyor.