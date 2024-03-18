Sağlık Bakanlığı'ndan dev personel alımı! Detaylar netleşti, tarih belli oldu

18 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:39

İş arayanlar ve çeşitli bakanlıklarda çalışmak isteyenler için yeni bir iş fırsatı doğdu. Sağlık Bakanlığı İŞKUR işbirliği ile 8 bin işçi alımının kura çekimi sürecini başlattı. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımın detayları netleşti.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kura çekimi, 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sabah 09:00'dan akşam 18:00'e kadar sürecek.

Kura çekiminin tüm süreci, Sağlık Bakanlığı'nın Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu sayede adaylar, kura çekimini anlık olarak takip edebilecekler.

Kura çekimi sonrasında, sonuçlar hemen açıklanacak.

Adaylar, kura sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi adresinden öğrenebilecekler.

İŞÇİ ALIMLARI NEDEN KURA ÇEKİMİ İLE YAPILIYOR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımlar için kura yöntemini tercih ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de işe alım sürecinde şeffaflığı ve adil bir seçim mekanizmasını garanti altına almak. Kura çekimleri mülakat yapılmadan gerçekleşecek. Böylelikle adayların eşit şartlarda değerlendirilmesini sağlanacak.

BAŞVURULAR VE İŞE ALIM SÜRECİ

Bakanlık tarafından yapılan 8 bin işçi alımı Bakan Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi, başvurular noter huzurunda ve canlı yayınla kura çekilişi ile sonuçlandırılacak.

Yapılan alımların ardından Sağlık Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılarken, birçok kişiye de istihdam fırsatı sunuyor.

İşe alımda kura çekimi sayesinde, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan personeli adil bir şekilde belirlemesine yardımcı olacak. Adayların bu süreci dikkatle takip etmesi ve gerekli tüm bilgilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve resmi duyuruları yakından takip etmek, süreç hakkında güncel bilgi edinmenin en doğru yoludur.