08 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:47
Sanayi üretim verileri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı. Endeks, yıllık yüzde 8,1 artış beklentisini geride bırakarak yüzde 11,5 arttı.
ALT SEKTÖRLERDE ARTIŞ
Sanayinin alt sektörlerim incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.
AYLIKTA AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr