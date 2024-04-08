Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Sanayi üretim verileri belli oldu
08 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:47

Sanayi üretim verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Sanayi üretim verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı. Endeks, yıllık yüzde 8,1 artış beklentisini geride bırakarak yüzde 11,5 arttı.

ALT SEKTÖRLERDE ARTIŞ

Sanayinin alt sektörlerim incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

AYLIKTA AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kargolar bugün (8 Nisan) çalışıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...