Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli personel alımı yapılacak

15 Mart 2024 10:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.