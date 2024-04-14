Savaş dolara yaradı, kasımdan beri en yüksek seviye! Sterlin ve eurodan kötü performans

14 Nisan 2024 12:32 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:02

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Piyasalarda İran’in İsrail’e attığı füzelerin yankıları devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gerginlik sonrasında tüm dünyanın gözleri altın, dolar ve kripto para piyasalarına çevrildi.

İRAN SALDIRISI

İran, günledir beklenen saldırısını dün egece gerçekleştirdi. Tahran, konsolosluk binasına saldıran İsrail'e misilleme yaptı. İran, dün gece boyunca İsrail topraklarına 300'e yakın füze fırlattı. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ DESTEKLEDİ

ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve enflasyonu beklentilerin üzerinde seyretmesi doları diğer para birimlerine karşı güçlendirdi. Beklentiler yüzde 3,4 olurken açıklanan TÜFE oranı yüzde 3,5 oldu. ABD ekonomisindeki bu gelişmeler doların hareketlerini yukarı yönlü desteklerken gelişmekte olan para birimleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

KASIMDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Dolar endeksi, jeopolitik gerilimler ve Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler nedeniyle yükselişini üçüncü seansta da sürdürdü. Kasım ayının başından bu yana en yüksek seviyesi olan 106'ya yaklaştı.

STERLİN VE EURO’DAN KÖTÜ PERFORMANS

Öte yandan TÜFE raporu ABD'de kalıcı enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi. Yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerini azaltmalarına yol açtı.

Çoğu yatırımcı artık Fed'in borçlanma maliyetlerini yalnızca Eylül ayında düşüreceğini düşünüyor. Dolar genel olarak güçleniyordu ancak en büyük yükselişler Avustralya ve Yeni Zelanda doları karşısında görüldü.

Öte yandan euro ve İngiliz sterlini, dolar karşısında Kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine gerilerken, yen ise 34 yılın en zayıf doğusu oldu. Haftada dolar %1,6 artışla Eylül 2022'den bu yana en iyi haftalık performansını kaydetti.