Seçim bitti, mazbatalar bekleniyor! Belediye başkanları kaç para maaş alacak?

02 Nisan 2024 11:13 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:18

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

Yerel seçim sonuçları sonrası en çok merak edilen konu! 2024 Muhtar maaşları ne kadar?

İlklere sahne olan 31 Mart seçimleri sonrasında pek çok il ve ilçede belediye başkanı değişti. CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı. Yeni göreve gelen başkanların ne kadar maaş alacakları da belli oldu.

MAAŞLARI BELLİ OLDU

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL



Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE HUZUR HAKKI

Öte yandan belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere hesaplanıyor.

Belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor.

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor.

Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.