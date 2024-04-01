Seçim sonrası Merkez'den yeni karar! Reeskont faizleri değişti

01 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:59

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Tüm Türkiye 31 Mart pazar günü yapılan yerel seçimleri takip etti. Merkez Bankası ise reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarında değişikliğe gitti.

İSKONTO FAİZİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont işlemlerindeki iskonto faiz ve avans işlemlerindeki faiz ile ilgili düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 43,25'ten yüzde 50,75'e çıkarıldı.

Avans işlemlerine yönelik faiz oranı ise yüzde 44,25'ten yüzde 51,75'e çıktı.

REESKONT NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade ediyor.

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar ise Merkez Bankası tarafından belirleniyor.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize de "reeskont faiz oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası reeskontta kabul edebileceği senetler karşılığında ayrıca avans da verebiliyor.