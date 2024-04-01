Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

01 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:29

Yerel seçim sonrası dolar ve altını ne bekliyor? Oyları etkileyen piyasalar ve enflasyon

Yerel seçim sonrası dolar ve altını ne bekliyor? Oyları etkileyen piyasalar ve enflasyon

Siyasi partilerin kıran kırana mücadelesine sahne olan 31 Mart yerel seçimleri sonrasında gözler altın, dolar ve borsaya çevrildi.

ALTIN ABD ENFLASYONU ETKİSİ

Pek çok uzmanlar yıl sonuna kadar gram altının 3 bin TL seviyelerine çıkmasını bekliyor. Altın fiyatları ise rallisine ara verse de yükselişine devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 2 bin 400 TL’nin üzerinde hareket etmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD çekirdek enflasyon verileri beklenen yüzde 0,4’ün altında yüzde 0,3 şeklinde geldi. Beklenenden yavaş gelen enflasyon verileri FED faiz indirimlerine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Altın Pazartesi günü ons başına 2.250 doların üzerine tırmandı.

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü merkez bankasının faizleri düşürmek için acelesi olmadığını ve son PCE enflasyon verilerinin Fed'in görmek istediği doğrultuda olduğunu yineledi.

Piyasalar artık Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlaması ve bu yılki toplam faiz indirimini 75 baz puan olarak fiyatlaması ihtimalini neredeyse %70 olarak görüyor.

DOLAR SEÇİMLERE NASIL TEPKİ VERDİ?

Seçim kampanyalarının başlamasının ardından döviz fiyatlarının 31 Mart’tan sonra rekor kıracağı beklentisi talebin patlamasına neden oldu. Uzmanlar seçimlerden sonra dolarda atak beklemediklerini açıkladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4260 liradan, avro 34,9760 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 32,4240 liradan alınan dolar, 32,4260 liradan satılıyor. 34,9740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9760 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu.

Dolar endeksi Pazartesi günü tatil sonrası işlemlerde 104,5 civarında sabitlendi; yatırımcılar, Federal Reserve'ün para politikasının izleyeceği yola ilişkin ipuçları için en son PCE fiyat endeksi raporuyla yönlerini belirlemeye hazırlanıyor.

BORSA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul tarafına baktığımızda cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

Öte yandan beş haftadır aralıksız satış yapan yabancı yatırımcı 22 Mart haftasında alım tarafına geçti. Yabancının aldığı 428,8 milyon dolarlık net hisseyle 2024 yılının en büyük alımı gerçekleşmiş oldu.