Seçimde emekli ihtilafı! Erdoğan sordu, Şimşek’ten olumsuz yanıt geldi

05 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:04

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin yaşadığı oy kaybının yankıları sürüyor. Öncelikle AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda masaya yatırılan seçimde ‘emekli’nin sandıktaki tutumu her şeyi değiştirdi.

AK Parti’nin 31 Mart’tan yenilgi ile çıkacağı son iki haftaya girilirken belli oldu. Özellikle emekli tarafında beklenen müjdede gelmeyince umutlar tükendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son hafta Şimşek’e ‘Bir şey yapamaz mıyız?’ diye sorduğu ortaya çıktı. AK Partili vekillerden bile oy kullanmak için kendi akrabalarını ikna edemediği itirafı geldi.

SON 2 HAFTADA ERDOĞAN VE ŞİMŞEK ‘EMEKLİ’Yİ KONUŞTU

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti’nin oy kaybına uğrayacağı ve birçok ili kaybedebileceği ihtimali son iki haftaya girilirken netleşmeye başladı. Bu nedenle, bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı’na ulaşarak, ‘Kötü gidişe dur demek’ için, ekonomik anlamda bazı adımlar atılması önerisinde bulundu. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştüğü ve “Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu öğrenildi. Ancak Şimşek’in olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

İKRAMİYE KURTARMADI, ‘SEYYANEN ZAM’ İMKANSIZDI

AK Parti’de, seçim haftasında yapılan değerlendirmelerde ‘İmkânlar zorlanıp emekli başına bin lira verilse veya bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılsa bile bunun sahada karşılık bulmayacağı, muhalefetin gündemde tuttuğu 7-10 bin liralık seyyanen zammın yapılmasının da imkânsız olduğu’ görüşünün öne çıktığı belirtildi. Bu nedenle son haftaya girilirken, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 11-12 ilin daha kaybedileceği net bir şekilde görülmüş oldu.

TEK SEBEP EKONOMİ DEĞİL

AK Parti’de seçim kaybetmenin gerekçesinin sadece ekonomiye bağlanmasına da itiraz ediliyor. Parti kurmayları ‘Teşkilatların seçim yorgunu olması’, ‘Nasılsa her seferinde biz kazanıyoruz’ şeklinde bir rehavetin ortaya çıkması ve aday tespitlerinde yaşanan sıkıntıların da seçim sonuçlarına yansıdığını dile getiriyor. Ayrıca, parti kaynakları, sandığa gitmeyecek protestocu seçmenleri sahada gözlemlediklerini ifade ederek “Seçim çalışması yaparken bizim seçmenimiz bizi görmezden gelip yüzünü çeviriyordu” dedi.

SANDIĞA BİLE GİTMEDİLER

AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinden bazıları ise kendi yakın akrabalarını bile sandığa gitme konusunda ikna etmekte zorlandıklarını dile getirdi. Partide gerçekleştirilen toplantılarda “AK Parti’nin 11 milyondan fazla üyesi var, her bir üye bir kişiyi bile ikna etse, 22 milyon oy almamız gerekirdi. Ama AK Parti’nin bu seçimde aldığı oy 16,3 milyon” tespiti yapıldı.