Seçime günler kala emekliye seyyanen zam hayali sona mı erdi?

29 Şubat 2024 10:00 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:28

Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın bir benzerinin kendilerine verilmesini istiyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler de seçim kampanyalarından emeklilere öncelik veren vaatlerde bulundu. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan gelişmeleri değerlendirdi.

SEYYANEN ZAM SİYASİ PARTİLERİNDE GÜNDEMİNDE

Milyonlarca emekli seyyanen zamma kilitlendi. Yerel seçimlerin öncesinde emekli maaşlarının artırılacağı iddia edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya mitinginde konu açıklık getiren ifadeler kullandı. Siyasi partilerin seyyanen zam meselesini seçim malzemesine çevirdiğini ifade eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz?

ADALETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ

Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Erdoğan açıklamalarında seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkında olduklarını belirtti.

Erdoğan seyyanen zamma yönelik olarak “Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazeteci Cem Küçük’e konuk olan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan yaklaşan seçimlerde emeklilerin rolünün arttığının ifade ederek önemli açıklamalar yaptı.

Sözcan şunları kaydetti:

ALIM GÜCÜ YÜKSELTİLMELİ

Yapılan zamlar yeterli değil. Vatandaşa çalışana emekliye yapılan zamlar yeterli değil. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın enflasyon o zamları kısa süre içerisinde alıp götürüyor. Dolayısıyla alım gücü düşüyor. Burada yapılması gereken alım gücünün yükseltilmesi.

YENİDEN DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI

Dolayısıyla vatandaşlarda yerel seçimlerde oy kullanırken özellikle emekliler yaşanan bu durumu mutlaka göz önünde bulunduracak. Dolayısıyla emeklerin ötelenmesi, dışlanması bence doğru değil. Yeniden bir durum değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç var.

Zaten AK Parti içinde de yapılıyor. Ak Parti’nin kendi yaptığı değerlendirmelerde de emeklilerle AK Parti arasında duygusal bir kopuş yaşandı, değerlendirmesi var. Yani yüzde 30’luk bir kayıp olduğu söyleniyor seçmen nezdinde. Dolayısıyla bunların da ayrıntı olarak değerlendirilmesi ve 10'a çıkart göre adım atıyor.