SGK baş uzmanı İsa Karakaş ''Seyyanen Zam'' tarihi verdi! Seçim öncesi emekliler için son çıkış

22 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:46

Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği Seyyanen Zam hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, önceki açıklamalarında da sinyaller olduğunu belirtti. Emeklilerin dört gözle bekledikleri Seyyanen Zam hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da heyecanlandıran bir açıklaması olmuştu. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş ise TGRT Haber'den Alper Altun'un Bi Bakalım programına katıldı. Karakaş son viraj için ihtimalleri sıraladı.

EMEKLİLERİN PROMOSYON DEĞİŞİMİ!

Kamu bankalarından özel bankalara geçen emekliler için açıklama yapan İsa Karakaş, emeklilerin ek gelire ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bu yüzden emekliler özel bankaları tercih ediyor. Çünkü kamu bankası 3 bin TL 10 bin TL arası promosyon verirken özel bankalar bunu 20 bin TL'ye kadar çıkardı. Bu yüzden emekliler özel bankaları daha fazla tercih ediyor.

ÖZEL ÇALIŞANLARA PROMOSYON YASASI ÇIKAR MI?

Özel sektörde çalışanlar için şirketlerin promosyon verip vermeyeceğine dair kesin bir yasa çıkarılması beklendiğinin altını çizen İsa Karakaş, "bu zorunlu değil ancak zorunlu hale getirilmesi lazım. Çünkü çalışanların aldıkları maaşın promosyon bedelinin hakkı yine çalışana bağlıdır. İşverenin insiyatifine değil. Memurlar her zaman promosyonlarını alırken özel sektör çalışanın hakkı olmaması haksızlık. Bu denge zamanla umarım oturur" dedi. Karakaş, bunun yasallaşması gerektiğinin altını çizdi.

SEYYANEN ZAMDA EMEKLİLER İÇİN SON VİRAJ

Emeklilerin zamlarında iyileştirme yapılması yönünde sinyaller veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra gözler seçim öncesi son viraj olan hafta sonuna çevrildi. İddialara göre; 23 Mart'ta tüm emeklileri kapsayan 5 bin TL'lik zam müjdesi geleceği yönünde oldu. SGK Baş uzmanı İsa Karakaş, "AK Parti'nin oy oranı için seyyanen zam şart! Çünkü bu bir sözdü. Her yönden elzem olan bu zam için özellikle hafta sonu yapılacak miting de bu müjde verilmesi lazım. Bu emeklilerin hakkı olan bir zam çünkü maaşlar çok düşük kaldı. Emekliler bu haberi bekliyor ve seçimin kazanması için şarttır. Emeklilerin sosyal yardıma ihtiyacı yok. Bu yüzden emeklilere sosyal yardımlarla kandırmak çok büyük haksızlık." ifadelerini kullandı.

EYT SONRASI EMEKLİLİKTE BÜYÜK UÇURUM OLUŞTU!

Karakaş sözlerine seçimlerde verilen vaadleri hatırlatarak devam etti:

"Bu zam Ankara'da verilirse İstanbul seçimlerde garantilenir öte yandan Ankara için de umutlar artar. Süreç kesinlikle bayram sonrasına kalmamalı. Çünkü emekliler bu ihtimali kabul etmez. Destekler azalır mevzu emekliler değil. Güven sorunu oluşur. Emekliler dışında 9 milyona yakın ev kadınlarına yönelik devlet desteği denildi. Bağ Kur'lulara indirim denildi. Tüm bunlarında durumları vahim Temmuz ayına kadar bunlar hal olmalı. EYT sonrası açılan uçurum kademi emekliliği bekliyorlar. Bu da şuan büyük bir risk ve kimse bununla ilgili adım atmadı. Bunların hepsi genel ülkenin toplamı ve seçmen. Bunların yüzleri güldürülmeli. İnşallah bu hafta sonu mitingle beraber seyyanen zam 5 bin TL müjdesini alırlar."

EMEKLİLERE VE MEMURLARA ZAM ZORUNLU!

İsa Karakaş, seyyanen zam ve Temmuz zammı aynı olmadığını vurguladı. Ocak ve Temmuz zamları yasal bir haktır. Enflasyon artışı ve sürecine bağlı olduğunun altını çizdi. Bunun seyyanen zamla karıştırılmamasının altını çizerek emeklilere seçim öncesi seyyanen zammın olması gerektiğini belirtti.