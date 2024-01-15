SGK Uzmanı emekli maaşları için hükümetin aklındaki formülü açıkladı

15 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:35

Milyonlarca emekli maaşlardaki yapılacak iyileştirmeleri bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye girdiği öğrenilirken son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş hükümetin aklındaki förmülü anlattı.

AKP PARTİLİ YETKİLİDEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Güler emekli zamlarına yönelik açıklamasında "Emekli maaşı için bakanlarımızın çalışması sürüyor. Kabine Toplantısı'nda netleştiğinde komisyon aşamasında eklenmesi hususunu değerlendireceğiz. Emekli zammı için oran veremem" dedi.

Konuyla ilgili önemli detaylara değinen Karakaş şunları kaydetti:

YENİ BİR FORMÜL SÖZ KONUSU

Enflasyon hedefini tutturmak için yeni bir formül söz konusu oldu. Nedir bu formül? Eşitlemenin ocak ayında değil de ocak temmuz birlikte bir bütün olarak göz önünde bulundurup %49,25 denkleştirme formülünü öngörüyorlar.

Yani şimdiki eğer Merkez Bankası enflasyon tahminleri tutarsa yani %24. O oranda SSK ve Bağ-kur emeklerine temmuz ayında bir zam yapılması söz konusu. Enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklileri yüksek değilmiş. Demek ki sürekli yüksek yapılması söz konusu değil. Onlarınki daha düşük çıkacak. Ne kadar düşük çıkacak % 5- 6 puan daha düşük çıkacak.

CUMHURBAŞKANIMIZ MÜDAHALE EDEBİLİR

Dolayısıyla burada ben bir hesap yaptım. Evet, %49,25. Dolayısıyla beklentiler ne kadar beklentilerde 5-4 puanlık bir fark var. Temmuz ayında 5.4 oranında. Yani %44-45 civarı. Böylelikle 6-8 puan gibi bir fark var toplamda.

Dolayısıyla böyle bir formül öngörülüyor. Ama ben beklentimi tekrar söyleyeyim, Cumhurbaşkanımızın buna izin vermeyeceğini öngörüyoruM. Sayın Cumhurbaşkanımız 49, 25 değil, hatta bir bütün olarak daha yuvarlak %50 oranında öngörüyor.

YÜZDE 50’YE EŞİTLEME SÖZ KONUSU OLABİLİR

Benim beklentim o yönde. SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin % 50’de eşitlenmesi söz konusu olabilir. Bizim öngörümüz %49,25. Zaten arada çok bir fark yok. Sıfır. Dolayısıyla SSK, Bağ- Kur ve memur emeklerinin %50 oranında eşitlenmesi kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.