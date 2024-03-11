SGK Uzmanı İsa Karakaş ‘seçimi’ işaret etti: Emekliye seyyanen zam gelirse şaşırmayın!

11 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 11 Mart 2024 18:17

SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki zam oranının açıklanmasının hemen ardından bayram ikramiyeleri de 3 bin liraya çıkarıldı. Ancak emekli kesimi bu zamları yeterli bulmadı. Beklentilerine kavuşamayan emeklide ‘seyyanen zam’ sesleri seçimle birlikte daha da yükseliyor.

Meydanlarda adaylardan emekliye destek vaatleri sıkça dile getirilirken hem milletvekilleri hem de Ak Partili yöneticiler ziyaretlerinde sık sık emekli zammı ile ilgili sorularla karşılaşıyor. Gözler acaba seçim öncesi bir ‘seyyanen zam müjdesi gelir mi’ ihtimaline çevrilirken gerek hükümet tarafından gelecek haberler gerekse bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları merakla takip ediliyor.

SGK UZMANI İSA KARAKAŞ: CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN ŞİFRELERİNE BAKIN

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber Canlı yayınında Ahmet Sözcan'ın sorularını yanıtladı. Karakaş, seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. Bir önceki seçimin röntgenini çeken Karakaş, Cumhrubaşkanlığı seçimlerinin kazanılmasındaki şifreleri tek tek anlattı.

Memur, emekli, genç, kadın ve Bağkurlu için vaatlerin peş peşe sıralandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasından uygulamaya konulan düzenlemelerin etkili olduğunu dikkat çeken İsa Karakaş, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı seçimini gelmeden önce detaylı analizini çıkardım. Seçimin kazanılmasında çok ince hesap var. Mesela EYT çıkarıldı. 2 milyonun üzerinde emekli var. İkincisi de en düşük maaş alanların maaşı 2022 yılında 3 bin 500 iken 5 bin 500’e çıkardılar, bunu da seçimden hemen önce 7 bin 500 liraya çıkardılar. 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir olay. EYT’liler, emekliler, üçüncüsü de memurlar. Seçimden önce, 3600 ek gösterge 2023 yılı itibariyle yürürlüğe konuldu. Memur emeklileri de dahil “Seyyanen zam vereceğiz” denildi. Memurların seyyanen zammı verildi. Ama memur emeklilerinin verilmedi. Onların da toplam sayısı 6 milyon civarı. Ev hanımlarının sayısı da fazla. Onlara da ‘Yıpranma hakkı vereceğiz, devlet desteği vereceğiz” denildi. Gençlere de “Tablet ve telefon desteği desteği vereceğiz” denildi gençlerin oyu alındı. Esnaflar, “Tüm BAĞ-KUR’ların primini de 7200 güne indiriyoruz” denildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilen tüm vaatlerini kimse yadırgayamaz. İktidar olanın böyle bir kozu ve ayrıcalığı var. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin şifrelerine baktığımız zaman emeklilere yapılan zamlar verilen vaatler, yani bütün kesimlere verilen vaatlar.”

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ VAR MI?

SGK Uzmanı Karakaş, bu seçimlerde de vaatlerin öne çıkacağını dikkat çekerek emeklinin seyyanen zam beklentisine dikkat çekti.

Karakaş, “Belediye seçimleri nasıl kazanılacak. Bunda da ekonomi etkili olacak. Verilen vaatler etkili olacak. Peki şu anki durum nasıl? Seyyanen zam gelecek mi? Şu anki vaatlere bakıldığında kira yardımı, uçak indirimi ve promosyon sosyal yardımlar veriliyor. Emeklilere yaptığımız anketlerde bu tam tersi tepkiye neden oluyor. Diyorlar ki ‘Neden bize sosyal yardıma muhtaç ediyorsun ki?, Biz yatırmış olduğumuz primin karşılığını istiyoruz’ diyorlar.

Seyyanen zam ile ilgili hükümet kanadına baktığımız zaman, milletvekilleri ve partililer nereye giderse gitsin emeklinin seyyanen zam talebi karşılarına çıkıyor. Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EMEKLİ MAAŞI YETERLİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerinde emekli aylıklarına ilişkin önemli mesajlar da veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.” demişti.

Emekliye seyyanen zam ile ilgili tutarın yüksekliğine dikkat çekerek muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa, tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil yapılması istenen ilave artışların tutarıdır." demişti.

AK PARTİ’DEN ZAM SİNYALİ GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu emekli maaşına ve asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.

Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.