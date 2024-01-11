Sıfır araç fiyatları yükseldi, araç bayileri anlattı: Akşama bile zam gelebilir

11 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:26

Sıfır araç fiyatları yeni yılla beraber tırmanışa geçti. Otomobil fiyatlarının yüzde 3 ila 10 arasında artması sonrasında ‘Yeni zamlar İkinci ele yansır mı?’ Sorusu akıllara geldi.

YÜZDE 7 ZAM GELEBİLİR

Konuya dair açıklama yapan bir satış yetkilisi "Araçlara yüzde 5 ile 7 arası zam geldi. 10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye sattığımız araç, şu an 1 milyon 760 civarına kadar çıkmış durumda ama kampanyalarımız devam ediyor. 2024 modellerde yüzde 5 ile 7 arasında zam olabilir" dedi.

AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR

Bir başka satış yetkilisi ise "Kampanyalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 0,99'lu 300 bin TL, 200 bin TL araç özelinde markaların kampanyaları mevcut. Yine araç özelinde kendi indirimlerimiz de var" ifadelerini kullandı. Alıcılar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin "Akşama bile zam gelebilir" dediklerini aktardı.

YENİ ZAMLAR İKİNCİ ELE YANSIR MI?

Zamların ardından piyasada en ucuz otomobilin fiyatı 813 bin TL’ye kadar çıktı. Zamlar önce en ucuz aracın fiyatı 783 bin TL'ydi. Konuşulan zam oranları 2023 model sıfır araçlarla ilgili. 2024 model araçlar bayilere geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor. Show Haber'in haberine göre 'sıfır araçlardaki artış ikinci eli de etkiler mi' sorusu, sıfır araç stoğu fazla olduğu için bu ihtimalin düşük olması ile cevaplandı.