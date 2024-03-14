Sıfır faizsiz kredi veren bankaların tam listesi! Tek bir şart var

14 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:58

Faizsiz kredi imkanları halen bazı bankalarda devam ediyor. Bankalar tek bir şart koyarak faizsiz kredi imkanına devam edeceklerini belirtti. Bankaların faizsiz kredi imkanı haberi en çokta ev, araba ve düğün yapmak isteyenleri sevindirdi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor? İşte detaylar...

SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALARIN TAM LİSTESİ

Kredilerin sıfır faizsiz sunduğu imkanlarda belli olan rakamlar aslında ev, araba ve düğün masraflarını karşılayacak miktarlar olmadığını duyurdu. Cüzi miktarlarda verilen kredilerin tam listesi yayınlandı. Nakit avans miktarında verilen kredilerle vatandaşların ilgisini çekti.

Faiz nedeniyle bankalardan uzaklaşan vatandaşlar bu miktarları ufak masrafları için tercih ediyor. Bankaların müşterilerinden tek bir şartı var. Önceden bir kredi borcu olmaması gerekiyor. Ayrıca kredi puanlarının düşük olmaması da gereken diğer bir kural.

GARANTİ BBVA müşterilerine özel faizsiz 30.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Aynı zamanda 6 ay taksit imkanı sağlayarak her ay 1666,67 TL ödeme talep ediyor.

ENPARA 6 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.

QNB FİNANSBANK sıfır faizsiz 10.000 TL kredi imkanı veriyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 30.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans sağlıyor.

ALBARAKA 15.000 TL faizsiz kredi imkanını yeni gelen müşterilere sağlıyor.