Sıfır ve ikinci el araç satışları arttı! Piyasaya seçim ve bayram bereketi geldi

04 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:24

Memur ve emekli zammında kritik kulis! Uzmanı açıkladı: Sadece onlar ‘sıfır’ zam alacaklar

Memur ve emekli zammında kritik kulis! Uzmanı açıkladı: Sadece onlar ‘sıfır’ zam alacaklar

Seçim nedeniyle oluşan belirsizlik altın ve para piyasalarını hareketlendirdiği gibi otomotiv sektöründe de satışları artırdı.

Geçen yıl deyim yerindeyse yaprak kımıldamayan araç piyasası yılbaşından itibaren hareketlendi. Seçim ve yaklaşan bayram da piyasada talebi artırdı. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre resmen rekor kırdı. Alıcılar, galerilerin yolunu tuttu, hal böyle olunca bayiler ve satıcıların da yüzü güldü.

ARAÇ SATIŞLARINDA BAYRAM BEREKETİ

Vatandaşlar seçim öncesi araç fiyatlarının artacağı endişesiyle alım satım işlerini öne çekti. Bayiler de ikinci el araç satan galeriler de geçen yıldan bu yana en yüksek satışını gerçekleştirdi. Galericiler, araç almak isteyenlerin seçim sonrası fiyatların yükseleceğini düşünerek planlarını öne çektiğini, satışların arttığını söylüyor.

MART AYINDA REKOR ARTIŞ!

2024 ayının ilk 3 ayında sıfır otomobil satışı bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı. Ocak-Mart döneminde hafif ticari araçlarla birlikte 295 bin 519 satış gerçekleşti.

Bayram tatilleri ve yaz tatilinin başlayacak olması satışları hareketlendirdi. Sıfır araç alamayanlar ikinci el için galerilerin yolunu tuttu. Fiyat artışlarında da eskisi gibi yüzde 10-20’ler yok. Pek çok araçta 2 bin, 3 bin liralara varan karlarla satış yapılıyor.

Son yıllarda ikinci el piyasasında hareketlilik biraz duraklasa da sektör yeniden canlandı. Son 6 ayda fiyatlar biraz aşağıya indi. Bayram ve seçim de satışları neredeyse yüzde 10 artırdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre mart ayında satışlar rekor kırdı.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Seçim sonrası hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların ne yönde değişeceği de merak konusu. Galericiler de fiyatların yukarı yönlü olacağını belirtiyor.