Sigara satışları Türkiye’de rekor kırdı! Hasılat ise milyonları buluyor

13 Mart 2024 16:37 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:38

Sigara satışları fiyat artışlarına rağmen durdurulamıyor. Göstergeler rekor seviyeleri işaret ederken dünya genelinde ise düşüş eğilimi görülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verileri durumu ortaya koydu. Türkiye'de sigara satışları tüm zamanların zirvesine ulaştı. 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 137,4 milyar adete ulaştı.

1999 YILINDA SATIŞLAR GERİLEMİŞTİ

1999 yılında 114,4 milyar adet olan ve 2013'te 91,7 milyar adete kadar gerileyen Türkiye'deki sigara satışları, daha sonraki 10 yılda yükseliş eğilimine girdi. Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, 2023'te sigara satış rakamı, 2013'teki rakamın yüzde 50 üzerinde oldu.

Türkiye'de sigara satışlarından elde edilen hasılat da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 79,6 artışla 288 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde Türkiye'de sigara üretimi yüzde 12,9'luk artışla 189 milyar adete ulaşırken, bu rakamın 49,7 milyar adetlik kısmı ihraç edildi. Sigara ihracatından elde edilen gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artışla 490,6 milyon dolara yükseldi.

HER YIL SİGARA YÜZÜNDEN 8 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin bu nedenle öldüğü tahmin ediliyor.

TÜTÜNDEN REKOR ÖTV

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), önceki yıla göre yüzde 69,4'lük artışla 245,6 milyar TL'ye yükseldi.

2023'te önceki yıla göre Hazine'nin ÖTV hasılatı, alkollü içkilerde yüzde 58 artışla 69 milyar TL'ye, tütün mamüllerinde yüzde artışla 176,6 milyar TL'ye yükseldi.