Sigaraya yeni zam! En ucuzu 56 en pahalısı 70 TL oldu

04 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:55

Yeni yılın başlamasıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Tüm tütün ürünlerine yapılan zamlar sigara fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar "2024'te en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, yeni 2024 sigara fiyatları tek tek açıklanmaya devam ediyor.

EN UCUZ SİGARA 56 TL OLDU EN PAHALI İSE 70 TL OLDU

Son zamlarla birlikte aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.

Zamlı fiyatlar 4 Ocak bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Zamlı sigara fiyatları şu şekilde oluştu:,

MRLB EDGE- 56 TL

MRLB EDGE BLUE- 56 TL

MRLB TOUCH-57 TL

MRLB RED TOUCH 57-TL

PRLMNT AQUA BLUE SIMS-60 TL

PRLMNT-59 TL

PRLMNT MIDNIGHT BLUE-58 TL

MRTTI-56 TL

MRTTI BLU-55 TL

LRK-55 TL

CHSTRFLD-54 TL

L*M-54 TL

MRLB ROLL 50- 70 TL