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    • 04 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:55

    Sigaraya yeni zam! En ucuzu 56 en pahalısı 70 TL oldu

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: İnternethaber

    Sigaraya yeni zam geldi. 2024'ün başlamasıyla sigara fiyatlarında yaşanan art arda artışlara bir yenisi daha eklendi. Son gelen zamla birlikte en ucuz sigara 56 TL olurken en pahalı sigara 70 TL oldu.

    Sigaraya yeni zam! En ucuzu 56 en pahalısı 70 TL oldu
    Sigara, Zam, Tütün

    Yeni yılın başlamasıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. Tüm tütün ürünlerine yapılan zamlar sigara fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar "2024'te en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, yeni 2024 sigara fiyatları tek tek açıklanmaya devam ediyor. 

    EN UCUZ SİGARA 56 TL OLDU EN PAHALI İSE 70 TL OLDU

    Son zamlarla birlikte aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.

    Zamlı fiyatlar 4 Ocak bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

    Zamlı sigara fiyatları şu şekilde oluştu:,

    MRLB EDGE- 56 TL

    MRLB EDGE BLUE- 56 TL

    MRLB TOUCH-57 TL

    MRLB RED TOUCH 57-TL

    PRLMNT AQUA BLUE SIMS-60 TL

    PRLMNT-59 TL

    PRLMNT MIDNIGHT BLUE-58 TL

    MRTTI-56 TL

    MRTTI BLU-55 TL

    LRK-55 TL

    CHSTRFLD-54 TL

    L*M-54 TL

    MRLB ROLL 50- 70 TL

    Bu köyde sigarayla savaş var!
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    Bu köyde sigarayla savaş var!

    Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Avcı köyünde sigaraya karşı başlatılan savaş sonuç vermeye başladı. Dumansız köy olarak bilinen yerleşim yerinde 7’den 70’e vatandaşlar sigarayla mücadele ediyor. Köyde 120 kişiden sigara kullanan sayısı 4’e düştü.

    Haberler>Ekonomi>Sigaraya yeni zam! En ucuzu 56 en pahalısı 70 TL oldu
    Etiketler
    SigaraZamTütün
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