Sigaraya zamların ardından şimdi de indirim geldi! Bayiler için çileye dönüştü

06 Nisan 2024 18:30 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:31

Sigaraya gelen peş peşe zamların ardından bir indirim haberi geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna ait sigaralara yapılan zamların ardından bazı ürünlerin fiyatlarında indirim gerçekleştiğini duyurdu. Dündar, konuyla ilgili paylaşımında, sistemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalmalarına da sitem etti.

BİR SİGARA GRUBUNDA YAPILAN İNDİRİMLER ŞAŞIRTTI

JTI grubu, hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bazı ürünlerinde indirim yapma kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTI grubunun indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.

SİGARAYA 5 İLE 8 LİRA ARASINDA ZAM YAPILMIŞTI

Son olarak, JTI grubu ürünlerine 8 TL zam yaparken Philip Morris ise ürünlerine 5 TL'lik fiyat artışı uygulamıştı.

BAYİLER İÇİN ZAM VE İNDİRİM EZİYETE DÖNÜŞTÜ

Dündar bir başka paylaşımında ise JTI grubunun ikinci kez revize etiği listenin tüketiciler için iyi bir gelişme olmasına rağmen bayiler için "çile ve eziyet" anlamına geldiğini ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU?

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.

SİGARANIN YÜZDE 80’İ VERGİYE GİDİYOR

Son zam sonrası sigaradan alınan ‘vergi’ yine tartışma konusu oldu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 60 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı.

Bingöl’ün yaptığı hesaplamaya göre, bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık yüzde 80 civarında. Yani bir paket sigaraya ödenen 60 TL’nin yaklaşık 48 lirası devletin kasasına vergi olarak giriyor…

Ozan Bingöl’ün konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık % 80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir.”

İLK ZAM JTİ'A GELMİŞTİ

Önceki gün Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurulmuştu. Son zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 liraya yükselmişti. JTI'dan sonra Philip Morris grubundaki sigaralara da zam geldi. Sigara fiyatlarında ortalama 6-7 TL arasında artış oldu. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye, en pahalı sigarası da 67 TL'ye yükseldi. Daha sonra BAT grubunun sigaralarına da zam geldi. BAT grubunun en ucuz sigarası 60 TL, en pahalı sigarası ise 72 TL oldu. Ancak, JTI grubu son anda sigara fiyatları listesini ikinci kez revize etti. Winston grubunda zammın ardından yapılan ikinci güncelleme sonrasında değişiklik olmadı.

SİGARA ZAMMI KAÇAĞI ARTIRIYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigaraya gelen zamların durdurulması gerektiğini söyleyerek kaçak sigaraya yönelimin arttığına vurgu yaptı.

Palandöken, "Sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı" dedi.

“DEVLET VERGİ KAYBINA UĞRUYOR”

Palandöken, sigara ve tütün ürünlerinde kaçak kullanım oranının yüzde 25 seviyelerine çıktığına dikkat çekerek, "4 Nisan’da sigara firmaları tarafından duyurulan yeni fiyatlarla birlikte, geçen sene 36 lira olan en yüksek sigara fiyatı şimdilerde 69 liraya ulaştı. Son bir yılda sigara fiyatlarına yapılan zam oranı %95’e ulaştı. Vatandaşın alım gücü azalmış ve kaçak sigara-tütün kullanımını artırmıştır. Kaçak sigara ve tütün kullanımındaki bu artış, devletin vergi kaybını da yükseltti" şeklinde konuştu.

Palandöken, şunları söyledi:

“Dolayısıyla devlet çok büyük bir vergi kaybına uğruyor. Sigara zamları en çok esnafa zarar veriyor. Çünkü sigara fiyatları arttıkça firmalar kar marjlarını düşürüyor. Bununla birlikte kar marjları kredi kartı komisyon oranlarını bile karşılamıyor. Çünkü esnaf kredi kartı ile sigara alırsa yüzde 1 komisyon ödüyor. Öte yandan esnafımız para kazanmadan cirosu artıyor ve birinci sınıf tacir statüsüne çıkıp vergi dilimi değişiyor. Sigara zammı asla çözüm değil. Hem devletin hazinesinde kayıp olmaması hem de sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamlar durdurulmalı."