SİHA'lardan sonra füzeler için kollar sıvandı! Türkiye ile Pakistan arasında dev anlaşma

16 Şubat 2024 09:33 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 09:34

Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli rol oynadığını belirten Pakistan, Türk savunma sanayisine ilgisini artırdı. 15 Şubat 2024 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral İrfan Özsert başkanlığındaki üst düzey bir Türk heyeti, Pakistan Hava Kuvvetleri Mareşal Zaheer Ahmed Baber Sidhu’yu makamında ziyaret etti. Toplantının odağında karşılıklı eğitim girişimleri ve iki taraf arasındaki teknoloji iş birliği çabaları yer aldı.

Toplantı sırasında Özsert, Pakistan ve Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının karşılıklı değişim programları aracılığıyla temel seviyeden taktik ve operasyonel seviyelere kadar eğitimine yönelik kapsamlı destek sağlama konusundaki kararlılığın güvencesini verdi.

HAVADAN-HAVAYA FÜZE PROJESİ

Pakistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre; görüşmede, her iki Hava Kuvvetleri için azami fayda sağlamak üzere Havadan Havaya Füze Teknolojisi değişim programının sürdürülmesi de ele alındı. Mevcut iş birliği düzeyini daha da pekiştirmek amacıyla her iki taraf da devletten devlete, şirketten şirkete, askerli makamlar arasında ve Hava Kuvvetlerinden Hava Kuvvetlerine iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ve Pakistan, savunma sanayii alanındaki iş birliğini her geçen gün arttırıyor. ASFAT A.Ş. ana yükleniciliğinde halihazırda Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM Korveti’nin inşa faaliyetleri devam ediyor. İlk gemi PNS BABUR, kısa süre önce teslim edildi. Öte yandan BAYKAR ise Pakistan’a hem AKINCI TİHA hem de Bayraktar TB2 SİHA ihraç etmiş durumda.

Hava-hava füzesi alanında Türkiye'nin şu projeleri öne çıkıyor:

GÖKTUĞ PROJESİ

GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hv.K.K.lığının hava-hava füzesi ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış, Kasım 2016 tarihinde ise SSB’ye devredilmişti.

Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor.

BOZDOĞAN GÖRÜŞ İÇİ HAVA HAVA FÜZESİ (WVRAAM)

BOZDOĞAN, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi’dir. Mükemmel Nişan Hattı Sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı dayanıklı yapıdadır. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza (Mach 3) ulaşabilmektedir ve vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahiptir. IIR başlığı sayesinde, seyir füzelerine dahi etki edebilecek şekilde geliştirildi.

TÜBİTAK-SAGE ve 401’inci Test Filo Komutanlığı iş birliği ile Nisan 2019’da çırpıntı (flutter) testleri başlatılan BOZDOĞAN’ın; Kasım 2019’da yerdeki F-16 kanadından test atışı gerçekleştirilmiş ve 4 kilometre yükseklikteki yüksek hızlı insansız hava aracını başarıyla imha etmiştir. BOZDOĞAN’ın, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan AIM-9 Sidewinder Füzelerinin yerini alması planlanıyor.

GÖKDOĞAN GÖRÜŞ ÖTESİ HAVA HAVA FÜZESİ (BVRAAM)

GÖKDOĞAN, ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’dir. Katı hal tasarımlı Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir.