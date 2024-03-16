Simitçiler fiyat kararını yargıya taşıyor

16 Mart 2024 02:22 - Güncelleme : 16 Mart 2024 02:25

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş verecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak sektör temsilcileri karara tepkili. Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatlarını belirlemede bakanlık onayı alınmasına ilişkin kararı yargıya taşıyor.

“KARAR FİYAT TARİFE KOMİSYONUNU İŞLEVSİZLEŞTİRİYOR”

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, bakanlığın kararının tarife komisyonunu işlevsizleştirdiğini kaydetti.

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatı belirlenirken bakanlık onayı alınması kararının iptal edilmesini Danıştay'a taşıyacak.

NTV'nin aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı'nın ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş vermesine karar verilmişti.

Oda Başkanı Savaş Delibaş, "Simitçilere yapılmış haksız bir uygulama. Kanun genelge ile yok edilemez. Karar, tarife komisyonunu işlevsizleştiriyor" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI'NA SİMİT FİYATLARI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş verecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Ticaret Bakanlığı'na ekmek fiyatlarını belirlemedeki yetkiler, simit fiyatlarını belirleme için de verildi. Buna göre, simit fiyatına ilişkin tarifeler belirlenirken sırasıyla ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirme yapacak.

YENİ TARİFE TALEBİ GEREKÇELENDİRİLECEK

İlgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra fiyatlar birlik tarafından onaylanacak. Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar bakanlığın görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.