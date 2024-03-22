Şirketler çalışanlara konut yardımı yapacak! İşverenler harekete geçti, evden çalışmayı bitirmek amaçlanıyor

22 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:25

Pandemi döneminde başlayan, sonrasında da yaygınlaşan evden çalışma sistemi halen sürdürülüyor. Dünyada trend haline gelen evden çalışma sistemi için işverenler bir bir sonlandırma kararı alıyor.

Uygulamayı bitirme kararı alan işverenler çalışanlarına barınma yardımı yapmaya hazırlanıyor. Çalışanlar ise artan barınma maliyetleri nedeniyle bu teklife sıcak bakıyor. Şirketler, çalışanlarını yeniden ofise döndürmek adına artan barınma maliyetlerine yardımcı olmayı planlıyor. Çalışanlar ise barınma yardımları karşılığında ofise dönüş planına sıcak bakıyor.

ÇALIŞANLAR KONUT YARDIMINA SICAK BAKIYOR

Sigorta şirketi JW Surety Bonds tarafından ABD'de gerçekleştirilen ve 1.020 işveren ve çalışanla yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 47'si konut yardımları karşılığında ofise dönmeye istekli olduklarını söyledi.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 69'u işveren temelli konut yardımları için işlerini veya kariyerlerini değiştirmeye istekli olduklarını da belirtti.

Çalışanlar konut yardımının diğer birçok tekliften daha avantajlı olduğunu söyledi. Çalışanların yüzde 43'ü barınma yardımı karşılığında daha az tatil yapabileceklerini söylerken yüzde 30'u ise konut yardımını maaş zammına tercih edeceğini söyledi.

KONUT DESTEĞİ ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAK'

JW Surety Bonds'dan Ricardo Rodriguez, konut yardımının önümüzdeki on yıl içinde iş piyasasında önemli bir güç haline gelebileceğine inandığını söyledi.

Rodriguez Business Insider'a yaptığı açıklamada "Konut maliyetleri arttıkça, bu bulgular işveren temelli konut yardımlarının ivme kazanma eğilimine açıkça işaret ediyor. İşveren temelli konut yardımlarına yönelik güçlü ilgi, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde çalışanların geleneksel ücret anlaşmalarındaki beklentilerini yeniden tanımlayabilir" dedi.

İŞVERENLERİN YÜZDE 25'İ BARINMA YARDIMI YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR

JW Surety Bonds anketine katılan işverenlerin yüzde 25'i, 2024 yılında çalışan başına ortalama 6 bin 200 dolar konut yardımı yapmayı düşündüklerini söyledi.

Buna ek olarak, barınma yardımı yapmayı planlayanların yaklaşık yüzde 70'i bunun çalışanları ofise geri çekmek için kullanılacağını söyledi.

Anket, halihazırda işveren temelli barınma yardımı alanların yüzde 77'sinin yüksek iş memnuniyeti bildirdiğini, yardım almayanlarda ise bu oranın yüzde 60 olduğunu ortaya koydu.

BAZI BÜYÜK FİRMALAR ÇOKTAN YARDIMA BAŞLADI

Bazı büyük şirketler şimdiden konut yardımını bir teşvik unsuru olarak eklemeye başladı.

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company, Teksas'taki Bastrop şehri yakınlarında çalışanları için 110 evlik bir bölge inşa etme planı olduğunu açıkladı.

Evlerin piyasa fiyatının altında ve Boring ile Musk'ın diğer şirketleri Tesla ve SpaceX'in tesislerine yakın bir yerde olması bekleniyor.

Halihazırda yardım sunan şirketlerden biri ise gıda firması JBS Foods.

JBS, ABD genelinde 8 şehirde barınma masraflarına yardımcı olmak için 20 milyon dolardan fazla harcama yapıyor. Şirket, işçilerin kiralaması için apartman binalarına sahipken diğer bir yandan ise çalışanlar adına daha iyi konut fiyatları ya da kredi koşulları için pazarlık yapıyor.

Dünya'nın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ile müzakerelerine devam eden Tennessee Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Departmanı ise Oracle'ın çalışanlarının ofise 15 dakika mesafede olmasını istediğini söyledi.

Oracle'ın planı doğrudan konut masraflarına yardımcı olmasa da, çalışanların benzinden tasarruf etmelerine, kişisel zamanlarını boşa harcamalarına ve araç sahibi olma ihtiyacını azaltmalarına yardımcı olabilir.