Son bir yılda borsada yatırımcı sayısında rekor artış!

02 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:02

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı belli oldu.

KAPANIŞ VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu. Mart sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 oldu.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla toplam bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi olurken kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı.