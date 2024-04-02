02 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:02
Son bir yılda borsada yatırımcı sayısında rekor artış!
Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 arttı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı belli oldu.
KAPANIŞ VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu. Mart sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 oldu.
YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ
Mart sonu kapanış verileri itibarıyla toplam bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi olurken kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı