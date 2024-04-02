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Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:02

Son bir yılda borsada yatırımcı sayısında rekor artış!

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 arttı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son bir yılda borsada yatırımcı sayısında rekor artış!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre  pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı belli oldu.

KAPANIŞ VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu. Mart sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 oldu.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla toplam bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi olurken kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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