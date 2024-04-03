Son dakika: 2024 mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

03 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:31

Son dakika… Türkiye'nin mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon mart ayında beklentilerin altında geldi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON ZİRVEYİ GÖRDÜ

TÜİK verilerine göre Mart ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 75,21 olarak gerçekleşti. Veriler yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde.

MART AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 71,89

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

MEMUR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Yılda iki kez memur maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının 2024 yılı temmuz ayı zamlarına etki edecek enflasyon farkında 3 aylık ortalama ortaya çıktı. Mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,62'ye yükseldi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, enflasyon farkında belirleyici olacak.

İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI

İşyeri kira artış oranı yüzde 57,50 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON MESAJI!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.”

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE OLMUŞTU?

Geçen ay TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükselmişti.

OCAK AYI ENFLASYON VERİSİ

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

TCMB BAŞKANI KARAHAN’DAN ENFLASYON MESAJI GELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yaptığı açıklamasında, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirtti. Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.