Son dakika! ABD TÜFE verisi belli oldu, gözler altına çevrildi! İslam Memiş beklediği dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı

11 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:07

Tüm piyasaların merakla beklediği ABD TÜFE verileri açıklandı. Beklentiler ABD enflasyonunun aralık ayında yüzde 3,2 artacağı yönündeydi. Enflasyon rakamları beklentileri aşarak yüzde 3,4 oldu. Ons altın, 2.030 dolara yükseldi gram altın ise 1.960 TL bandındaki seyrine devam etti. Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş tgrthaber.com’a özel yaptığı açıklamada ‘Bu fiyatlar kalıcı değil’ diyerek yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu.

ABD TÜFE'Sİ BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de TÜFE aralık ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 3,2'lik beklentiye karşın yüzde 3,4 artış gösterdi. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,9 artış gösterdi. Beklentiler çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönündeydi.

ONS ALTINDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ SON BULDU

Ons altın perşembe günü ons başına 2.030 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Altın hafta başındaki kayıplarını telafi etmeyi sürdürdü. Altın zayıf dolar endeksinde de destek aldı. Piyasalar aralık ayında manşet enflasyonun %3,1'e yükselmesini beklerken çekirdek enflasyon oranının Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,8'e düşmesi bekleniyordu.

Yatırımcıların Fed faizlerinde yumuşamaya gidileceğine dair beklentileri geçtiğimiz hafta yüzde 90 seviyesindeydi. Yeni haftayla beraber Fed'in mart ayından itibaren genişlemeye başlaması ihtimali yaklaşık yüzde 64 seviyelerinde görülüyor. Bazı analistler, enflasyonun merkez bankasının %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle mayıs ayının gevşeme döngüsünün başlangıcı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürdü.

DOLAR/TL 30 LİRA

Öte yandan bir süredir 29 lira bandından seyreden dolar bugün 30 liraya kadar yükseldi. Yaşanan hareketliliğin ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan dolar/TL tahminini güncelledi. JPMorgan, bugün 30 seviyesini aşan dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 34 seviyesinden 36’ya revize etti.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gram altın, 2023 yılının başından bu yana yatırımcısına yüzde 90 kazandırdı. Fed faiz kararları ve enflasyon verileriyle gram altının yıl içinde yükselmesi bekleniyor. Serbest piyasalarda 2 bin liranın üzerinde seyreden gram altın ekranlarda 1.961 dolar seviyesinden işlem görüyor.



BU FİYATLAR KALICI DEĞİL

Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasalarının gelecek günlerdeki seyrine yönelik önemli tavsiyeler verdi. İslam Memiş 2024 yılı boyunca altında 2.500 TL seviyesini beklediğini açıklayarak sonrasında ise gram altının 3000 TL seviyelerine kadar yükseleceğini vurguladı.

Memiş, altının yıl içinde yükselmesini beklediğini ifade ederek bu seviyelerin alım fırsatı olabileceğinin altını çizdi. Elinde altın bulunduran yatırımcının acele etmemesi gerektiğin ifade eden Para Piyasaları Uzmanı ‘Bu fiyatlar kalıcı değil’ uyarısında bulundu.