AK Parti’den emekli zammı açıklaması: Genel Kurulda teklife eklenecek

15 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:39

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında konuştu.

Güler, açıklamasında "Emekli maaşı için bakanlarımızın çalışması sürüyor. Kabine Toplantısı'nda netleştiğinde komisyon aşamasında eklenmesi hususunu değerlendireceğiz. Emekli zammı için oran veremem" dedi.

10 MADDELİK TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Güler, AK Parti olarak hazırladıkları ve bugün Meclis'e sunacakları, 10 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.

Güler, teklifin kapsamını "Asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği, kadın ve gençlerin istihdam imkanlarının artırılması, işverenlere sağlanması gereken destekler" şeklinde açıkladı.

İŞVERENE 700 TL ASGARİ ÜCRET DESTEK

Güler teklifte yer alan bazı maddelere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"2024 Ocak ila Aralık aylarında istihdamı desteklemek için işverenlere finansmanı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilecek şekilde aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN 450 PRİM GÜNÜ

Kanun Teklifi ile; İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması için kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirilmesi amaçlanmaktadır.

GENÇ, KADIN VE YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Teklif ile; ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde elli beşi kadın olmak üzere yıllık ortalama 650.000 kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına 31/12/2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31/12/2026 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı Kanun kapsamında yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapma, bilgi, belge ve numune alma, Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarına ilişkin inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu yargı kararları çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir."