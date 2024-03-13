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13 Mart 2024 07:24 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:02

Son dakika altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mart 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın şu sıralar 2 bin 227 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart 2024 altın fiyatları...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşların ve yatırımcıların sıkı takibinde...

Son dönemlerde zirvede olan altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor.

Son dakika altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mart 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.227,40

Satış 2.227,65

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.905,00

Satış 4.051,00

YARIM NE KADAR?

Alış 7.859,00

Satış 8.079,00

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.696,00

Satış 16.450,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.158,33

Satış 2.158,66

Kaynak: TGRT Haber
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