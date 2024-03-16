Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

16 Mart 2024 09:48 - Güncelleme : 16 Mart 2024 10:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESABA GEÇTİ

Bakan Göktaş, ödemeler kapsamında yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

"SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.