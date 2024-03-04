Son dakika! Bakan Şimşek enflasyon mesajı verdi, KDV ve MTV'de artış olacak mı?

04 Mart 2024 09:25 - Güncelleme : 04 Mart 2024 09:47

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mart ayından itibaren enflasyon çok net bir trende oturacak. Bu trend bizim dezenflasyon patikamız ile uyumlu. 2024'te enflasyonu besleyen birçok faktör ortadan kalkacak. Para politikası çalışacak" dedi.

Ekonomi gündemine ilişkin kritik açıklamalar yapan Bakan Şimşek şunları kaydetti:

KDV ARTMAYACAK

KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik

AYAK BAĞINDAN KURTULACAĞIZ

Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi koyduk. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı. Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu.

İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır. Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz.

MTV'DE DÜZENLEME OLMAYACAK

Son günlerde seçime yönelik olarak spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya koyuluyor. Şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Vatandaşa sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak.

ÇOK NET BİR TREND VAR

Bence enflasyonda aylık bazda trendleri incelediğimiz zaman Ocak, kısmen Şubat trend programla uyumlu bir şekilde. Geçen sene Eylül sonrasında çok net bir trend var. Trend bizim ortaya koyduğumuz hedef patikasıyla yüzde 36 orta nokta. 30-42 arasında belirsizlik noktası var. Ocak ayında sizin bahsettiğiniz faktörler nedeniyle bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta da etkileri olabilir. Mart'ta da yeni baştan çok net trende oturacak. Dezenflasyon hedeflerimizle uyumlu hale gelecek. Yıllık enflasyon yüksek kalacak.

PARA POLİTİKASI GEÇİKMELİ ÇALIŞACAK

Önümüzdeki senenin ilk yarısı dahil enflasyon yüksek kalacak dedik ve yükselecek dedik. Baz etkisi var, para politikası gecikmeli olarak çalışır. Aktarım mekanizmasının etkili olduğu ülkelerde dahil 18 aya yayılan aktarım mekanizması var. Para politikası gecikmeli olarak çalışacak.

KURDA DEĞERSİZLEŞME ÖNGÖRMÜYORUZ

Dolayısıyla önümüzdeki aylarda iç talepte ılımlı seyri net olarak göreceğiz. 2021'de dolar/TL kuru 18'e çıkıyor, 2023'ün ilk çeyreğinin sonuna kadar aynı seviyede kalıyor. Kuru serbest bıraktık, geçici olarak enflasyonist. Geçen sene gelir politikalarının etkisi var, deprem olmuş, inşaat malzemeleri özellikle orada inşaat malzemelerinde çok ciddi artış var. Bu sene böyle bir şey olmayacak.

Vatandaşlar deprem bölgesinden göçmek zorunda kaldı, kiralar arttı. 2023'ü besleyen bir sürü enflasyon faktörü ortadan kalkacak. Kurda reel olarak değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak. Vergilerin etkisi çıkacak.