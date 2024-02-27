Son dakika! Bakan Şimşek'ten kritik kredi kartı açıklaması

27 Şubat 2024 09:25 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 09:40

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında Şimşek şu ifadeleri kullandı:

BİZDEN DUYMADĞINIZA İTİBAR ETMEYİN

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.