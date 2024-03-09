Son dakika! 12 yıl sonra ilk, Bakan Şimşek'ten kritik değerlendirme

09 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 09 Mart 2024 12:07

Türkiye'de piyasaların merakla beklediği Fitch Ratings kredi notu açıklaması dün gece saatlerinde belli oldu. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuruluşun aldığı kararı değerlendirdi.

FİTCH'TEN POZİTİF KARAR

Fitch Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Fitch'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenenin ötesinde gerçekleşen parasal sıkılaşma riskleri azalttı. Enflasyonun yıl boyunca ortalama yüzde 58'de seyretmesini, 2024 sonunda yüzde 40 ile Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık hedefinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"

Bakan Şimşek konuya değerlendirdiği yorumunu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

12 YIL SONRA İLK

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."