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    • 10 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:37

    Son dakika! Bakanlıktan atama müjdesi: Binlerce kişilik kadro açıldı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müjdeyi verdi. Bakanlık, 2 bin 392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamasının yapılacağını duyurdu.

    Son dakika! Bakanlıktan atama müjdesi: Binlerce kişilik kadro açıldı
    Atama, Son Dakika

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, atamalara ilişkin yeni bir müjdeyi paylaştı. Bakanlık, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında; bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.  

    Açıklamaya göre yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacak, adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilececek.

    Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

    Son dakika! Bakanlıktan atama müjdesi: Binlerce kişilik kadro açıldı

    BAKAN GÖKTAŞ ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

    Bakan Göktaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdıklarını belirterek, "68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunmuştu.

    Haberler>Ekonomi>Son dakika! Bakanlıktan atama müjdesi: Binlerce kişilik kadro açıldı
    AtamaSon dakika
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