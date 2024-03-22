Son dakika! BDDK’dan taşıt kredileri için taksit kararı

22 Mart 2024 16:06 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:20

Son dakika! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Karara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olup 5 milyon TL’yi geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın konuya ilişkin açıklamalarında şunlar kaydedildi:

"-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12’nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay

Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;