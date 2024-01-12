Son dakika! Cari açık kasımda 2,72 milyar dolar oldu

12 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:26

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı kasım ayında 2,72 milyar dolar oldu. Piyasaların beklentisi 1,6 milyar dolar olması yönündeydi.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 2.153 MİLYON DOLAR

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon dolar fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.412 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.347 milyon dolar olmuştur. Birincil gelir dengesi kalemi 1.325 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

NET BORÇLANMA VERİLERİ BELLİ OLDU

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 5.367 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon dolar, Genel Hükümet 2.500 milyon dolar ve diğer sektörler 1.219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

MEVDUAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetmiştir. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 591 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon dolar net artış olmuştur."