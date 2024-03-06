Son dakika! Dolar ilk kez 32 lirayı aştı

06 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:53

Tüm Türkiye 31 Mart seçimlerine odaklanırken yatırımcının yerel seçimlerden sonra doların yükseleceğine dair beklentisi kurları yukarı çekti. Döviz talebinin artmasıyla dolar tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test ederken Euro fiyatları ise, 35 TL sınırına kadar yükseldi.

DOLAR TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Yatırımcı seçim öncesinde altın ve dolara yüksek talep gösterirken kuyumcu ve döviz büroları dolup taştı. Kur, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesine geldi. Dolar/TL yeni güne 31,7188 TL'den başlarken açılış sonrasında 32,0357 TL'ye kadar yükseldi.

MAKAS YİNE AÇILDI

Öte yandan Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşırken; kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. Kur makası 2023 yılındaki genel seçim döneminde yüzde 10'lara kadar çıktı.

Uzmanlar göre, makasdaki farkın açılmasının, vatandaşın döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasıyla oluştuğunu belirtti. Birkaç gün içinde normalleşebileceği görüşünde bulundu. Bankalararası piyasa ile serbest piyasa arasında makas bugün ise, yüzde 2 seviyelerinde.

EURO DA ARTTI

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler devam ederken Euro fiyatları, tarihi rekorunu 34,9670 TL'ye kadar çıktı. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4106 TL'de işlem görüyor. Dolar endeksi, yüzde 0,19 oranında düşüşle 103,60 seviyesinde bulunuyor.