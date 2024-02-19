Son dakika! Ekonomi yönetiminden dikkat çeken TROY kararı

19 Şubat 2024 14:28 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:59

Son dakika! Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilgili bakanların katılımı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Görüşmede toplumsal yatırım notu ile ilgili gelinen son aşama ve TROY ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.

OVP VE YTAK GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada yapısal reform çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Görüşmede Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınırken Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirildi.

TÜM KAMU KURUMLARI KULLANACAK

EKK toplantısından TROY kartla ilgili şu ifadeler kullanıldı: Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır.

TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Tüm kamu kurumları TROY'a geçecek.

HER ŞEY TAKVİM ÇERÇEVESİNDE İLERLİYOR

Afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan adımların belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği ifade edildi.

ÇEYREK SONUNDA HAYATA GEÇİRİLECEK

EKK tarafından yapılan açıklamada tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedildiği ifade edildi. İlgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılırken toplantıda ayrıca Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum ortaya kondu.