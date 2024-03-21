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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:36

Son dakika! Elektrik aboneliğinde yeni karar

Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Elektrik aboneliğinde yeni karar

Son dakika haberi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası desteği alan vatandaşlar için yeni bir destek kararı imza atarak güvence bedelini kaldırdı.

MİLYONLARCA HAK SAHİBİ YARARLANACAK

EPDK, elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin haneden elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını açıkladı.

Son dakika! Elektrik aboneliğinde yeni karar - 1. Resim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.

Konuyla ilgili duyuru yapan EPDK, "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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