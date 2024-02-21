Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu

21 Şubat 2024 19:54 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 20:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6 bin TL ikramiye alacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024'teki maaş zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükseltilmişti. Buna göre 2023'ün ikinci yarısında 7 bin 324 lira olan 4a en düşük emekli maaşı Ocak 2024'te 10 bin 444 liraya; 6 bin 558 liran olan 4b maaşı 9 bin 352 liraya; 5 bin 163 lira olan 4b tarım maaşı 7 bin 362 liraya ve 9 bin 497 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 13 bin 542 liraya yükselmişti.